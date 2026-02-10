Kıbrıs gazisi Şenal Taşkın'ın cenazesi Mersin'de defnedildi

İzmir'de evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren 86 yaşındaki Kıbrıs gazisi Şenal Taşkın'ın cenazesi, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi. Taşkın'ın cenazesi, tören için Tarsus Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Törene, Taşkın'ın ailesi ve yakınları ile Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Güler ve gaziler katıldı. İlçe Müftüsü Murat Akçay'ın kıldırdığı cenaze namazın ardından Taşkın'ın naaşı toprağa verildi.

