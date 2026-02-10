Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Kıbrıs gazisi Şenal Taşkın'ın cenazesi Mersin'de defnedildi

        İzmir'de evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren 86 yaşındaki Kıbrıs gazisi Şenal Taşkın'ın cenazesi, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 16:11 Güncelleme: 10.02.2026 - 16:16
        Kıbrıs gazisi Şenal Taşkın'ın cenazesi Mersin'de defnedildi
        

        Taşkın'ın cenazesi, tören için Tarsus Şehir Mezarlığı'na götürüldü.

        Törene, Taşkın'ın ailesi ve yakınları ile Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Güler ve gaziler katıldı.

        İlçe Müftüsü Murat Akçay'ın kıldırdığı cenaze namazın ardından Taşkın'ın naaşı toprağa verildi.

