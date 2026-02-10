Mersin'de otoyolda araba yarışı yapmak için hazırlanan 4 sürücüye 167 bin 961 lira ceza
Mersin'de otoyolda araba yarışı yapmak için hazırlanan 4 sürücüye 167 bin 961 lira ceza uygulandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince otoyolda araba yarışı yapmaya hazırlanan 4 sürücü yakalandı.
Bu sürücülere 167 bin 961 lira, yarışı seyretmek için araçlarıyla bölgeye gelen 10 sürücüye de 239 bin 530 lira ceza kesildi.
Yarış yapmaya hazırlanan 4 otomobil trafikten men edildi.
