        Mersin Haberleri

        Mersin'de otoyolda araba yarışı yapmak için hazırlanan 4 sürücüye 167 bin 961 lira ceza

        Mersin'de otoyolda araba yarışı yapmak için hazırlanan 4 sürücüye 167 bin 961 lira ceza uygulandı.

        10.02.2026 - 20:58
        Mersin'de otoyolda araba yarışı yapmak için hazırlanan 4 sürücüye 167 bin 961 lira ceza
        Mersin'de otoyolda araba yarışı yapmak için hazırlanan 4 sürücüye 167 bin 961 lira ceza uygulandı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince otoyolda araba yarışı yapmaya hazırlanan 4 sürücü yakalandı.

        Bu sürücülere 167 bin 961 lira, yarışı seyretmek için araçlarıyla bölgeye gelen 10 sürücüye de 239 bin 530 lira ceza kesildi.

        Yarış yapmaya hazırlanan 4 otomobil trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

