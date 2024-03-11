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        Hatayspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü Yılport Samsunspor ile Mersin'de oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 15:07 Güncelleme: 11.03.2024 - 15:13
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        Hatayspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü Yılport Samsunspor ile Mersin'de oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Bordo-beyazlı kulübün açıklamasına göre, Erdemli ilçesindeki sahada teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yenileme ve dar alan çalışması yapıldı.

        Hatayspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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