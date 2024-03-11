Hatayspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü Yılport Samsunspor ile Mersin'de oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü Yılport Samsunspor ile Mersin'de oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Bordo-beyazlı kulübün açıklamasına göre, Erdemli ilçesindeki sahada teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yenileme ve dar alan çalışması yapıldı.
Hatayspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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