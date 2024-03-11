Hatayspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

Bordo-beyazlı kulübün açıklamasına göre, Erdemli ilçesindeki sahada teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yenileme ve dar alan çalışması yapıldı.

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