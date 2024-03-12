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        Mersin'de kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 3 kadının kuyumcudan hırsızlık yapması güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 14:23 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:23
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        Mersin'de kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında
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        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 3 kadının kuyumcudan hırsızlık yapması güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'nde 11 Mart'ta, Mahmut Gökalp'ın işlettiği kuyumcuya giren 3 kadın, altın almak istediklerini söyledi.

        Şüphelilerden biri, dükkanda bulunan Gökalp'ın babasını takılara bakma bahanesiyle oyalarken diğer 2 kişi de vitrindeki kolye ucu dolu tablayı çaldı.

        Zanlıların iş yerinden ayrılmasının ardından hırsızlığı fark eden esnaf, durumu polise bildirdi.

        Polis, zanlıların yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

        Şüphelilerden birinin çaldıkları tablayı elbisesinin altına gizlediği anlar ise İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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