Mersin Devlet Opera ve Balesi "Hamlet" balesini sahneleyecek

Müziğini besteci Revas Gabichvadze, orkestra şefliğini Murat Kodallı'nın yapacağı eserin reji ve koreografisi Nugzar Magalashvili ve Medei Magalashvili tarafından hazırlandı.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, William Shakespeare'in eserlerinden "Hamlet" tragedyasının bale uyarlaması, 14 Mart Perşembe saat 20.30'da Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

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