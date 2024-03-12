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        Mersin'de öğrencilere cinsel istismar iddiasıyla okulun müdür yardımcısı tutuklandı

        Mersin'in Toroslar ilçesinde, 6 ortaokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan okulun müdür yardımcısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 18:45 Güncelleme: 12.03.2024 - 18:45
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        Mersin'de öğrencilere cinsel istismar iddiasıyla okulun müdür yardımcısı tutuklandı
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        Mersin'in Toroslar ilçesinde, 6 ortaokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan okulun müdür yardımcısı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, 29 Şubat'ta kentteki bir ortaokulda öğrencilere cinsel istismarda bulunulduğu ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı.

        Okula giden ekipler, yapılan inceleme ve görüşmeler sonucunda 6 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla okulun müdür yardımcısı E.Ö'yü gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe "sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "cinsel taciz" suçlarından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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