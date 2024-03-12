Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        3 kadın, girdikleri kuyumcudan 1 milyon TL'lik altın çaldı; hırsızlık kamerada

        MERSİN'de kuyumcu dükkanına giren 3 kadın, iş yeri sahibini oyalayarak yaklaşık 1 milyon TL değerinde altın dolu tablayı çaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 16:41 Güncelleme: 12.03.2024 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 kadın, girdikleri kuyumcudan 1 milyon TL'lik altın çaldı; hırsızlık kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'de kuyumcu dükkanına giren 3 kadın, iş yeri sahibini oyalayarak yaklaşık 1 milyon TL değerinde altın dolu tablayı çaldı. Hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün merkez Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'nde kuyumcu Mahmut Gökalp'a ait iş yerinde meydana geldi. Kuyumcu dükkanına giren, yüzleri baş örtüsüyle kapalı 3 kadın, altın almak istediklerini söyledi. Kadınlardan biri, kuyumcuyu takılara bakma bahanesiyle oyalarken, diğer 2 kadın da vitrindeki altın dolu tablayı çaldı. Kadınların kuyumcudan ayrılmasının ardından, yaklaşık 1 milyon TL değerinde altınların çalındığını fark eden Mahmut Gökalp, durumu polise bildirdi. Polis, şüphelilerin yakalaması için çalışma başlattı.

        Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadınlardan birinin çaldıkları tablayı elbisesinin içine koyarak gizlediği görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Seçim yenilenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolu açılır"
        "Seçim yenilenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolu açılır"
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        2 çocuk annesini 9 kez bıçakladı! Pişkin savunma!
        2 çocuk annesini 9 kez bıçakladı! Pişkin savunma!
        Haftada 3 kez 5 bin adım yaşam süresini 3 yıl uzatıyor!
        Haftada 3 kez 5 bin adım yaşam süresini 3 yıl uzatıyor!
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan BM'de "İsrail" protestosu
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan BM'de "İsrail" protestosu
        Boeing'e karşı ifade veren eski çalışanı ölü bulundu
        Boeing'e karşı ifade veren eski çalışanı ölü bulundu
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Şener Şen'e destek verdi
        Şener Şen'e destek verdi
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        İzleyen dehşete düştü! Milyonların izlediği görüntü gerçek mi?
        İzleyen dehşete düştü! Milyonların izlediği görüntü gerçek mi?
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Para mutluluk getirir mi?
        Para mutluluk getirir mi?
        Kadına 'annelik cezası' erkeğe kariyer
        Kadına 'annelik cezası' erkeğe kariyer

        Benzer Haberler

        Mersin'de kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında
        Mersin'de kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında
        Mersin Devlet Opera ve Balesi "Hamlet" balesini sahneleyecek
        Mersin Devlet Opera ve Balesi "Hamlet" balesini sahneleyecek
        Mersin'de silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı
        Mersin'de silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı
        Hatayspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
        Hatayspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
        İstinaf, Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı
        İstinaf, Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı
        Müziğe kemençeyle başlayan görme engelli Esenay, 4 enstrüman daha çalmayı ö...
        Müziğe kemençeyle başlayan görme engelli Esenay, 4 enstrüman daha çalmayı ö...