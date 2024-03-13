Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Belediye otobüsünde oğluyla, yaşlı çifti darbeden okul müdürü: Babalık refleksiyle oldu

        MERSİN'de belediye otobüsünde oğlu A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 12:45 Güncelleme: 13.03.2024 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediye otobüsünde oğluyla, yaşlı çifti darbeden okul müdürü: Babalık refleksiyle oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'de belediye otobüsünde oğlu A.O.T. (17) ile birlikte Hamdiye (71) ve Ramazan Polat (77) çiftini darbeden okul müdürü İsmet Turan (53), tutuklu yargılandığı davada, karşı tarafı suçladı. Ramazan Polat'ın oğluna hakaret edip vurması nedeniyle karşılık verdiğini iddia eden Polat, "Babalık refleksiyle oldu” dedi.

        Olay, 15 Aralık'ta Toroslar ilçesinde meydana geldi. Hastaneden çıkan Hamdiye-Ramazan Polat çifti evlerine dönmek için belediye otobüsüne bindi. Engelli koltuğuna yönelen çift ile koltukta oturan okul müdürü İsmet Turan ve oğlu A.O.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile İsmet Turan ve oğlu, çifti darbetti. Olaydan sonra taraflar birbirinden şikayetçi oldu. İsmet Turan ile oğlu A.O.T., gözaltına alındı. Şüphelilerden İsmet Turan tutuklandı, oğlu ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bir süre sonra A.O.T. de soruşturma kapsamında tutuklandı.

        Sanıklar hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçundan Mersin 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede her iki tarafın da birbirini yaraladığı, ayrıca küfür ve hakaret suçu işlediğine yer verildi.

        'OĞLUMA VURDU'

        Sanıklar bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklar duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müşteki sanık çift ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Duruşmada söz verilen sanık İsmet Turan, "Olay günü Mersin Şehir Hastanesi’nden çıkışımızda otobüsün ön tarafına doğru karşılıklı bulunan koltuğa oturmuştuk. Daha öncesinde tanımadığım Ramazan Polat ve Hamdiye Polat araca bindiler. Ramazan Polat, oğluma hakaret edip, vurdu. Oğlumu korumaya çalıştım. Ramazan'a yönelik hakaret ve tehdit içerikli söz söylediğimi hatırlamıyorum. Keşke yaşanmamış olsaydı. Kusura bakmasın lütfen. Babalık refleksiyle oldu. Üzgünüm" dedi.

        Sanık A.O.T. de üzerine atılı suçlamaları reddetti.

        'KİMSEYİ DARBEDECEK DURUMDA DEĞİLİZ'

        Müşteki sanık Hamdiye Polat ise "Olay günü eşim ile birlikte hastanede muayene olduktan sonra otobüse bindiğimizde engelli koltuğunda daha öncesinde tanımadığımız İsmet Turan ve oğlunu gördük. Eşim engelli olduğunu ve koltuğa oturmak istediğini söyledi. O sırada bir anda Turan bize 'Hayır, biz de engelliyiz, biz oturmak istiyoruz' dedi. Bunun üzerine tartışma yaşandı. Baba oğul eşimi darbetmeye başladılar. Şikayetçiyiz. Eşim engellidir, kimseyi darbedecek durumda değil. Ben de kimseyi darbetmedim, küfretmedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" diye konuştu.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ramazan Polat da sanıklar hakkında şikayetçi olduğunu söyledi.

        SAVCI, 'NİTELİKLİ KASTEN YARALAMA'DAN CEZA İSTEDİ

        Tarafları ve avukatları dinleyen mahkeme savcısı, sanıklar hakkında mütalaasını verdi. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık İsmet Turan'ın yaşlı çifte karşı 'Nitelikli kasten yaralama' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca, sanıkların birbirlerine karşı işledikleri 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından da beraatlerini istedi.

        Mahkeme, avukatların mütalaaya karşı ek süre talebi üzerine duruşmayı erteledi. Ayrıca, sanık İsmet Turan ve oğlu A.O.T'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meksika uçuşlarına Türkler alınmıyor iddiasına açıklama
        Meksika uçuşlarına Türkler alınmıyor iddiasına açıklama
        3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl aldı! Beraat etti!
        3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl aldı! Beraat etti!
        Kendisine borcu olan kadını zorla alıkoydu!
        Kendisine borcu olan kadını zorla alıkoydu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 sene sonra Irak'ı ziyaret edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 sene sonra Irak'ı ziyaret edecek
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        TBMM'ye ilginç başvurular! "Bitcoin resmi para birimi olsun"
        TBMM'ye ilginç başvurular! "Bitcoin resmi para birimi olsun"
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Çocuğunun annesini 8 kurşunla öldürmüştü! İşte katilin gerekçesi!
        Çocuğunun annesini 8 kurşunla öldürmüştü! İşte katilin gerekçesi!
        50 yıl sonra tecavüz davası
        50 yıl sonra tecavüz davası
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor!
        Şampiyonları bile geride bıraktı!
        Şampiyonları bile geride bıraktı!
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        "İzin alsaydı telif istemezdim"
        "İzin alsaydı telif istemezdim"
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        EYT’li işçinin vergi matrahı
        EYT’li işçinin vergi matrahı
        Uykusunu alanlar daha hayırsever
        Uykusunu alanlar daha hayırsever
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        Odine Teknoloji halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Mersin'de kız öğrencileri istismar eden müdür yardımcısı tutuklandı
        Mersin'de kız öğrencileri istismar eden müdür yardımcısı tutuklandı
        Mersin'de öğrencilere cinsel istismar iddiasıyla okulun müdür yardımcısı tu...
        Mersin'de öğrencilere cinsel istismar iddiasıyla okulun müdür yardımcısı tu...
        3 kadın, girdikleri kuyumcudan 1 milyon TL'lik altın çaldı; hırsızlık kamer...
        3 kadın, girdikleri kuyumcudan 1 milyon TL'lik altın çaldı; hırsızlık kamer...
        Mersin'de kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında
        Mersin'de kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında
        Mersin Devlet Opera ve Balesi "Hamlet" balesini sahneleyecek
        Mersin Devlet Opera ve Balesi "Hamlet" balesini sahneleyecek