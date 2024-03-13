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        Mersin'de belediye otobüsünde kavga eden yaşlı çift ile baba-oğulun davası sürdü

        Mersin'de belediye otobüsünde yolculuk yapan yaşlı çift ile baba oğul arasındaki kavgaya ilişkin davanın ikinci duruşması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 13:12 Güncelleme: 13.03.2024 - 13:12
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        Mersin'de belediye otobüsünde kavga eden yaşlı çift ile baba-oğulun davası sürdü
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        Mersin'de belediye otobüsünde yolculuk yapan yaşlı çift ile baba oğul arasındaki kavgaya ilişkin davanın ikinci duruşması yapıldı.

        Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklardan İsmet T. ve oğlu A.O.T tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Tutuksuz yargılanan Ramazan Polat ve eşi Hamdiye Polat ile sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

        Söz verilen İsmet T, olayın yaşanmaması gereken bir durum olduğunu dile getirdi.

        Olayda babalık refleksiyle aşırıya kaçtığını belirten İsmet T, şöyle devam etti:

        "Biz otobüse binmiştik. Daha sonra Ramazan Polat bindi. Kalk oradan 'ben oturacağım' dedi. 'Ben de engelliyim, çocuğum hasta' dedim. Engelli kartımı gösterdim. O ara bastonunu sallayarak 'kalk oradan' dedi. Hamdiye Polat da 'Terbiyesizler, saygısızlar' diye bağırıp ortalığı kızıştırdı. Sonra çocuğumla Ramazan Polat birbirine girdi. İkisini ayırmaya çalıştım. Kızımı da aldım. Bu arada Ramazan Polat oğluma küfretti. Baktım çocuğumun burnu kanıyor ve şişmişti."

        Ramazan Polat'ın bastonuyla hem kendisine hem de oğluna vurduğunu öne süren İsmet T, "Tekrar çıkan arbedede bastona müdahale için gittim. Oradaki müdahale yanlış olabilir. Babalık duygusu, refleksi. Gerçekten kendimi yatıştıramadım, üzgünüm." diye konuştu.

        Hamdiye Polat da küfretmediğini, eşinin de kimseyi darp edecek durumda olmadığını savundu.

        Ramazan Polat da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

        Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tutuklu İsmet T'nin çifte karşı "nitelikli kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını, tutukluluğunun devamını ve sanıkların birbirine karşı işledikleri "tehdit" ve "hakaret" suçlarından beraatini istedi.

        Avukat beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Duruşma sonrası açıklama

        Hamdiye Polat, duruşmanın ardından gazetecilere, bu olay sonrasında kendilerinin sanık durumuna düştüğünü belirtti.

        Polat'ın kızı Kadriye Çakmak da babasının sağlık sorunlarının devam ettiğini söyledi.

        Tutuklu sanıkların duruşmadaki beyanlarını eleştiren Çakmak, "Savunmaları sadece 'bize küfretti' üzerine kurulu. Bu adam size niye küfretti? Bastona demir diyorlar, demir değil. Bastonu olayda savunma amacıyla kullanıyor. Yetişmiyor bile." diye konuştu.

        - Olay

        Toroslar'da 15 Aralık 2023'te A.O.T. ve Tarsus ilçesindeki bir lisede müdür olarak görev yapan babası İsmet T'nin, belediye otobüsünde yolculuk yaptıkları sırada tartıştıkları engelli Ramazan Polat ve eşi Hamdiye Polat'ı darbetmesi, araç içi kamerasınca kaydedilmiş, şikayet üzerine gözaltına alınan İsmet T. ve oğlu tutuklanmış, olaya karışan kişiler birbirlerinden şikayetçi olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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