Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte kripto para sitesi üzerinden yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilerin kimliğini tespit etti.

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