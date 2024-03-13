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        Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

        Mersin'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 23:13 Güncelleme: 13.03.2024 - 23:13
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        Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
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        Mersin'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte kripto para sitesi üzerinden yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilerin kimliğini tespit etti.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 19 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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