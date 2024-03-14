Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        MEÜ'de kurulacak güneş enerjisi santralleri yıllık 60 milyon lira tasarruf sağlayacak

        Mersin Üniversitesinde (MEÜ) kurulacak güneş enerjisi santralleri sayesinde üniversitenin elektrik giderinde yıllık 60 milyon lira tasarruf edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 10:40 Güncelleme: 14.03.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        MEÜ'de kurulacak güneş enerjisi santralleri yıllık 60 milyon lira tasarruf sağlayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin Üniversitesinde (MEÜ) kurulacak güneş enerjisi santralleri sayesinde üniversitenin elektrik giderinde yıllık 60 milyon lira tasarruf edilecek.

        MEÜ'de, Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV) kapsamında Dünya Bankasından 400 milyon lira finansman sağlandı.

        Bu finansmanın ardından üniversitede enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi ile Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesine güneş enerjisi santrallerinin kurulması için çalışmalara başlandı.

        Hastane otoparkına kurulacak güneş enerji santralinin temel atma programı gerçekleştirildi.

        Projenin tamamlanmasının ardından üniversitenin aylık ödediği elektrik faturasında 5 milyon lira, yıllık ise 60 milyon lira tasarruf sağlanacak.

        - "Elektriğimizi güneş enerjisinden üreteceğiz"

        MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar da güneş enerji santralinin yapılacağı bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

        Yaşar, gazetecilere, üniversiteye katkı sunacak projeleri titizlikle gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Enerji verimliliği ve tasarruf konusunda hazırladıkları bu projenin önemine dikkati çeken Yaşar, şöyle devam etti:

        "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği yenilenebilir enerji payını yükseltme ve net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda Mersin Üniversitesi olarak önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız uhdesinde MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesine enerji verimliliğini sağlayacak önemli yatırımlar yapılacak. Projenin temel omurgasını hastanemiz, tıp ve mimarlık fakültemiz otoparklarına kurulan güneş enerjisi santralleri oluşturmaktadır. Bu projeyle otoparkların üstleri güneş enerjisi panelleriyle kaplanacak ve elektriğimizi güneş enerjisinden üreteceğiz."

        Yaşar, çalışmayla 3 megavat gücünde elektrik üreterek üniversite hastanesinin yüzde 40 civarında elektrik faturasında tasarrufa gideceğini vurguladı.

        Temmuzda faaliyete geçecek projenin üniversiteye katkı sağlayacağını anlatan Yaşar, şöyle konuştu:

        "Bu tasarruf üniversitemizin aylık ödediği elektrik faturasında 5 milyon lira, yıllık ise 60 milyon lira civarında bir azalmayı sağlayacak. Bu sadece üniversitemizin tasarruf etmesi anlamına gelmiyor. Nitekim ülkemiz enerji ithal eden bir ülkedir. Bu tasarruf miktarında enerji ithal edilmeyerek ülkemiz ekonomisine de katkı sağlanmış olacak. Aslında bu proje sadece mali yönüyle değerlendirilmemeli. Üniversitemiz çevreci ve sürdürülebilir bir üniversite kampüsü olma yolunda önemli bir adım daha atmış olacak."

        Projenin sadece güneş enerjisi santrali yapmakla sınırlı olmadığını belirten Yaşar, çalışmalarla üniversite hastanesi ve mimarlık fakültesinin eskiyen mekanik ısıtma, soğutma, aydınlatma sistemlerinin de yenileceğini dile getirdi.

        Yaşar, üniversite olarak ortak geleceğe ve sürdürülebilirliğin yüzyılına projelerle katkı sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
        12 yaşındaki çocuk leoparla burun buruna!
        12 yaşındaki çocuk leoparla burun buruna!
        Dehşet anı kamerada! Baba ile oğlu tartıştıkları İETT şoförünü bıçakladı!
        Dehşet anı kamerada! Baba ile oğlu tartıştıkları İETT şoförünü bıçakladı!
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        TikTok'ta viral oldu... Duvarın ardından gelen sesler şoke etti
        TikTok'ta viral oldu... Duvarın ardından gelen sesler şoke etti
        Minibüs şoförüne magandalar saldırdı!
        Minibüs şoförüne magandalar saldırdı!
        Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!
        Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!
        Putin seçim öncesi çağrıda bulundu
        Putin seçim öncesi çağrıda bulundu
        Suç kayıtları parmak ısırttı! Rezidansta 2 milyon TL'lik soygun!
        Suç kayıtları parmak ısırttı! Rezidansta 2 milyon TL'lik soygun!
        Türkülerimizi tanıyor
        Türkülerimizi tanıyor
        Akbelen'deki kamulaştırma kararı iptal edildi
        Akbelen'deki kamulaştırma kararı iptal edildi
        Kuzey Kore lideri tank kullandı
        Kuzey Kore lideri tank kullandı
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı

        Benzer Haberler

        Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
        Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
        Hatayspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Hatayspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Otomobilin su kanalına düştüğü, sürücünün öldüğü kaza kamerada
        Otomobilin su kanalına düştüğü, sürücünün öldüğü kaza kamerada
        Mersin'de belediye otobüsünde kavga eden yaşlı çift ile baba-oğulun davası...
        Mersin'de belediye otobüsünde kavga eden yaşlı çift ile baba-oğulun davası...
        ÇBK Mersin, Avrupa Ligi'nde ev sahibi avantajıyla şampiyonluk hedefliyor
        ÇBK Mersin, Avrupa Ligi'nde ev sahibi avantajıyla şampiyonluk hedefliyor
        Belediye otobüsünde oğluyla, yaşlı çifti darbeden okul müdürü: Babalık refl...
        Belediye otobüsünde oğluyla, yaşlı çifti darbeden okul müdürü: Babalık refl...