MEÜ'de kurulacak güneş enerjisi santralleri yıllık 60 milyon lira tasarruf sağlayacak

Mersin Üniversitesinde (MEÜ) kurulacak güneş enerjisi santralleri sayesinde üniversitenin elektrik giderinde yıllık 60 milyon lira tasarruf edilecek.

MEÜ'de, Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV) kapsamında Dünya Bankasından 400 milyon lira finansman sağlandı.

Bu finansmanın ardından üniversitede enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi ile Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesine güneş enerjisi santrallerinin kurulması için çalışmalara başlandı.

Hastane otoparkına kurulacak güneş enerji santralinin temel atma programı gerçekleştirildi.

Projenin tamamlanmasının ardından üniversitenin aylık ödediği elektrik faturasında 5 milyon lira, yıllık ise 60 milyon lira tasarruf sağlanacak.

- "Elektriğimizi güneş enerjisinden üreteceğiz"

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar da güneş enerji santralinin yapılacağı bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Yaşar, gazetecilere, üniversiteye katkı sunacak projeleri titizlikle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Enerji verimliliği ve tasarruf konusunda hazırladıkları bu projenin önemine dikkati çeken Yaşar, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği yenilenebilir enerji payını yükseltme ve net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda Mersin Üniversitesi olarak önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız uhdesinde MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesine enerji verimliliğini sağlayacak önemli yatırımlar yapılacak. Projenin temel omurgasını hastanemiz, tıp ve mimarlık fakültemiz otoparklarına kurulan güneş enerjisi santralleri oluşturmaktadır. Bu projeyle otoparkların üstleri güneş enerjisi panelleriyle kaplanacak ve elektriğimizi güneş enerjisinden üreteceğiz."

Yaşar, çalışmayla 3 megavat gücünde elektrik üreterek üniversite hastanesinin yüzde 40 civarında elektrik faturasında tasarrufa gideceğini vurguladı.

Temmuzda faaliyete geçecek projenin üniversiteye katkı sağlayacağını anlatan Yaşar, şöyle konuştu:

"Bu tasarruf üniversitemizin aylık ödediği elektrik faturasında 5 milyon lira, yıllık ise 60 milyon lira civarında bir azalmayı sağlayacak. Bu sadece üniversitemizin tasarruf etmesi anlamına gelmiyor. Nitekim ülkemiz enerji ithal eden bir ülkedir. Bu tasarruf miktarında enerji ithal edilmeyerek ülkemiz ekonomisine de katkı sağlanmış olacak. Aslında bu proje sadece mali yönüyle değerlendirilmemeli. Üniversitemiz çevreci ve sürdürülebilir bir üniversite kampüsü olma yolunda önemli bir adım daha atmış olacak."

Projenin sadece güneş enerjisi santrali yapmakla sınırlı olmadığını belirten Yaşar, çalışmalarla üniversite hastanesi ve mimarlık fakültesinin eskiyen mekanik ısıtma, soğutma, aydınlatma sistemlerinin de yenileceğini dile getirdi.

Yaşar, üniversite olarak ortak geleceğe ve sürdürülebilirliğin yüzyılına projelerle katkı sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.