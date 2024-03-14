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        Mersin'de 26 düzensiz göçmen yakalandı

        Mersin'de polisin operasyonunda 26 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 20:14 Güncelleme: 14.03.2024 - 20:14
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        Mersin'de 26 düzensiz göçmen yakalandı
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        Mersin'de polisin operasyonunda 26 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmada 26 düzensiz göçmen yakalanmış, 3 organizatör tutuklanmıştır." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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