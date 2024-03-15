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        Mersin'de villada çıkan yangın hasara neden oldu

        Mersin'in Toroslar ilçesindeki villada çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 16:03 Güncelleme: 15.03.2024 - 16:03
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        Mersin'de villada çıkan yangın hasara neden oldu
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        Mersin'in Toroslar ilçesindeki villada çıkan yangın söndürüldü.

        Çağdaşkent Mahallesi'ndeki villada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın nedeniyle villada hasar oluştu.

        Dumandan etkilenen bir kişi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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