Mersin'de villada çıkan yangın hasara neden oldu
Mersin'in Toroslar ilçesindeki villada çıkan yangın söndürüldü.
Mersin'in Toroslar ilçesindeki villada çıkan yangın söndürüldü.
Çağdaşkent Mahallesi'ndeki villada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın nedeniyle villada hasar oluştu.
Dumandan etkilenen bir kişi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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