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        Mersin'de devrilen tarım aracının sürücüsü öldü

        Mersin'in Mut ilçesinde, "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 10:22 Güncelleme: 16.03.2024 - 10:22
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        Mersin'de devrilen tarım aracının sürücüsü öldü
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        Mersin'in Mut ilçesinde, "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Hüseyin Bozca'nın kullandığı tarım aracı, Çaltılı Mahallesi Köşk mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Bozca'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Bozca'nın cenazesi Mut Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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