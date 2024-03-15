Mersin Devlet Opera ve Balesi, 18 Mart'ta "Kahramanlık Türküleri" konseri verecek

Solistler Avşin Dilara Kaymak, Orhan Güllüler, Ragıp Ufuk Kasar ve Serkan Sevinç'in sahne alacağı konserde, sanatçılara piyanoda Tuğçe Göksal eşlik edecek.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser 18 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da Mersin Opera Fuayesi'nde gerçekleştirilecek.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 109. yılı kapsamında "Kahramanlık Türküleri" konserini beğeniye sunacak.

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