Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 101. yıl dönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 101. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kentteki kutlama programı, Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, Mersin Garı'nda muharip gazilerden oluşan temsili heyeti taşıyan treni karşılamasıyla başladı.

Trenden inen gaziler, Vali Pehlivan'a Türk bayrağı verdi. Daha sonra aralarında belediye başkanları, askeri ve mülki erkanın da olduğu heyet, bando eşliğinde Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü.

Buradaki törende, kent protokolü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu programda, iki öğrenci şiir okudu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, törende, Atatürk'ün 17 Mart 1923'te kente gelişinin 101. yıl dönümünde bir araya gelmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal'in Mersin'e, Mersinlilere büyük değer verdiğini ve çeşitli tarihlerde kenti 10 kez şereflendirdiğini belirten Seçer, "Bugün Mersinliler, Mersin'e sahip çıkmanın haklı onurunu ve gururunu yaşıyor. Bir arada hoşgörü ve kardeşçe yaşıyoruz. Gerek ülkemizin gerekse de güzel kentimizin hak ettiği gibi bir refah kenti olması ve kalkınması için yoğun çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

- Tarsus'ta da tören düzenlendi

Tarsus Garı'ndaki program, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile askeri ve mülki erkanın, muharip gazilerden oluşan temsili heyeti taşıyan treni karşılamasıyla başladı.

Daha sonra katılımcılar Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü. Buradaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin şiir okuduğu programda, halk oyunları ekipleri gösteri yaptı.