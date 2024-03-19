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        Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı (2)

        ADLİYEYESEVK EDİLDİLERİl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonrası gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 12:48 Güncelleme: 19.03.2024 - 12:48
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        Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı (2)
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        ADLİYEYESEVK EDİLDİLER

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonrası gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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