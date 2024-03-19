Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı (2)

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonrası gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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