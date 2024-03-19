Mersin merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, yasa dışı yollarla düzensiz göçmenleri yurda sokan, geçici süreyle barındırdıktan sonra da yurt dışına çıkmalarını sağlayan 3 şüphelinin kimliği ve ikametleri belirlendi.
Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Osmaniye ve Adana'daki adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 3 zanlı yakalandı.
Adreslerde bulunan 2 cep telefonu ve 2 SIM kart incelemeye alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.
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