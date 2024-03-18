Mersin'de 210 litre sahte içki ele geçirildi
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 210 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 210 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ürettiği sahte içkileri piyasaya süreceği belirlenen kişinin adresine operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramalarda 210 litre sahte içki ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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