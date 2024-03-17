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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 18:15 Güncelleme: 17.03.2024 - 18:15
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Mersin

        Hakemler:Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Abdullah Uğur Sarı

        Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kilama, Ghoulam (Dk. 87 Cemali Sertel), Maksimovic, Kerim Alıcı (Dk. 46 Recep Burak Yılmaz), Matondo, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 65 Görkem Sağlam), Sousa (Dk. 56 Dele-Bashiru), Doğukan Sinik (Dk. 56 Boudjemaa), Rivas, Strandberg

        Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Soner Gönül, Satka (Dk. 27 Van Drongelen), Taylan Antalyalı (Dk. 46 Dimata), Osman Çelik (Dk. 46 Benasser), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 65 Muja), Holse Justesen, Raman Dirk (Dk. 74 Fofana)

        Goller: Dk. 3 Strandberg, Dk. 89 Dele-Bashiru, Dk. 90+2 Rivas (Atakaş Hatayspor)

        Sarı kartlar: Dk. 34 Kerim Alıcı, Dk. 60 Ghoulam, Dk. 69 Erce Kardeşler, Dk. 80 Maksimovic (Atakaş Hatayspor), Dk. 41 Emre Kılınç (Yılport Samsunspor)

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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