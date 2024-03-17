Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Mersin
Hakemler:Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Abdullah Uğur Sarı
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kilama, Ghoulam (Dk. 87 Cemali Sertel), Maksimovic, Kerim Alıcı (Dk. 46 Recep Burak Yılmaz), Matondo, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 65 Görkem Sağlam), Sousa (Dk. 56 Dele-Bashiru), Doğukan Sinik (Dk. 56 Boudjemaa), Rivas, Strandberg
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Soner Gönül, Satka (Dk. 27 Van Drongelen), Taylan Antalyalı (Dk. 46 Dimata), Osman Çelik (Dk. 46 Benasser), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 65 Muja), Holse Justesen, Raman Dirk (Dk. 74 Fofana)
Goller: Dk. 3 Strandberg, Dk. 89 Dele-Bashiru, Dk. 90+2 Rivas (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Kerim Alıcı, Dk. 60 Ghoulam, Dk. 69 Erce Kardeşler, Dk. 80 Maksimovic (Atakaş Hatayspor), Dk. 41 Emre Kılınç (Yılport Samsunspor)
MERSİN
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