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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 19:46 Güncelleme: 16.03.2024 - 19:46
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Mehmet Şahin, Haldun Çoban, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş

        ÇBK Mersin: Williams 13, Mabrey 21, Araujo 10, Derin Yaya 9, Kahleah Copper 24, Asena Yalçın, Melis Gülcan 4, Sinem Ataş 10, Holingsvorth 2, Meltem Avcı

        Emlak Konut: Fitzgerald 2, Sehernaz Çidal 17, Smith 16, Gizem Başaran Turan 4, Wiese 9, Gizem Mürüvet Uca 4, Zeynep Şevval Gül 5, Berfin Sertoğlu 18, Jakobsone 5

        1. Periyot: 25-13

        Devre: 46-31

        3. Periyot: 76-49

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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