ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Mehmet Şahin, Haldun Çoban, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş
ÇBK Mersin: Williams 13, Mabrey 21, Araujo 10, Derin Yaya 9, Kahleah Copper 24, Asena Yalçın, Melis Gülcan 4, Sinem Ataş 10, Holingsvorth 2, Meltem Avcı
Emlak Konut: Fitzgerald 2, Sehernaz Çidal 17, Smith 16, Gizem Başaran Turan 4, Wiese 9, Gizem Mürüvet Uca 4, Zeynep Şevval Gül 5, Berfin Sertoğlu 18, Jakobsone 5
1. Periyot: 25-13
Devre: 46-31
3. Periyot: 76-49
MERSİN
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