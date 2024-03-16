Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        ÇBK Mersin - Emlak Konut: 93-80

        SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Mehmet Şahin, Haldun Çoban, Nagehan Şeyda Kurden AktaşÇBK MERSİN: Elizabeth Williams 13, Melis Gülcar 4, Marina Marbrey 21, Maria Perez Araujo 10, Derin Kaya 9, Sinem Ataş 10, Kuanitra Holingsvorth 2, Kahlean Lafeesa Butler Copper 24EMLAK KONUT: Feyonda Fitzgerald 2, Gizem Mürüvet Uca 4, Sehernaz Çidal 17, Allanna Smith 16, Zeynep Şevval Gül 5, Gizem Başaran Turan 4, Berfin Sertoğlu 18, Sdney Wiese 9, İlze Jakobsone 51'İNCİ PERİYOT: 25-13DEVRE: 46-313'ÜNCÜ PERİYOT: 76-49 Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29'uncu haftasında ÇBK Mersin, sahasında ağırladığı Emlak Konut'u 93-80 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 19:57 Güncelleme: 16.03.2024 - 20:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇBK Mersin - Emlak Konut: 93-80
        ABONE OL
        ABONE OL

        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Mehmet Şahin, Haldun Çoban, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş

        ÇBK MERSİN: Elizabeth Williams 13, Melis Gülcar 4, Marina Marbrey 21, Maria Perez Araujo 10, Derin Kaya 9, Sinem Ataş 10, Kuanitra Holingsvorth 2, Kahlean Lafeesa Butler Copper 24

        EMLAK KONUT: Feyonda Fitzgerald 2, Gizem Mürüvet Uca 4, Sehernaz Çidal 17, Allanna Smith 16, Zeynep Şevval Gül 5, Gizem Başaran Turan 4, Berfin Sertoğlu 18, Sdney Wiese 9, İlze Jakobsone 5

        1'İNCİ PERİYOT: 25-13

        DEVRE: 46-31

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-49

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29'uncu haftasında ÇBK Mersin, sahasında ağırladığı Emlak Konut’u 93-80 mağlup etti. Bu mücadelenin ardından ÇBK Mersin 17'nci galibiyetini alırken; Emlak Konut 17'nci mağlubiyetini yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Medvedev sandık başındaki protestoculara 'hain' dedi
        Medvedev sandık başındaki protestoculara 'hain' dedi
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        4 ay sonra ilk kez! Uzay aracından anlamlı veri alındı
        4 ay sonra ilk kez! Uzay aracından anlamlı veri alındı
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Galatasaray'ın kadrosu netleşiyor
        Galatasaray'ın kadrosu netleşiyor
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Orkun, hocasını topta tuttu!
        Orkun, hocasını topta tuttu!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek
        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek
        Mersin'de devrilen tarım aracının sürücüsü öldü
        Mersin'de devrilen tarım aracının sürücüsü öldü
        Abdülhamid Han sondaj gemisi Mersin açıklarına demirledi
        Abdülhamid Han sondaj gemisi Mersin açıklarına demirledi
        Mersin Devlet Opera ve Balesi, 18 Mart'ta "Kahramanlık Türküleri" konseri v...
        Mersin Devlet Opera ve Balesi, 18 Mart'ta "Kahramanlık Türküleri" konseri v...
        Mersin'de kayan toprağın altında kalan harita teknisyeni öldü
        Mersin'de kayan toprağın altında kalan harita teknisyeni öldü