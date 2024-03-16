ÇBK Mersin - Emlak Konut: 93-80

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29'uncu haftasında ÇBK Mersin, sahasında ağırladığı Emlak Konut’u 93-80 mağlup etti. Bu mücadelenin ardından ÇBK Mersin 17'nci galibiyetini alırken; Emlak Konut 17'nci mağlubiyetini yaşadı.

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