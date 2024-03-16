ÇBK Mersin - Emlak Konut: 93-80
SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Mehmet Şahin, Haldun Çoban, Nagehan Şeyda Kurden AktaşÇBK MERSİN: Elizabeth Williams 13, Melis Gülcar 4, Marina Marbrey 21, Maria Perez Araujo 10, Derin Kaya 9, Sinem Ataş 10, Kuanitra Holingsvorth 2, Kahlean Lafeesa Butler Copper 24EMLAK KONUT: Feyonda Fitzgerald 2, Gizem Mürüvet Uca 4, Sehernaz Çidal 17, Allanna Smith 16, Zeynep Şevval Gül 5, Gizem Başaran Turan 4, Berfin Sertoğlu 18, Sdney Wiese 9, İlze Jakobsone 51'İNCİ PERİYOT: 25-13DEVRE: 46-313'ÜNCÜ PERİYOT: 76-49 Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29'uncu haftasında ÇBK Mersin, sahasında ağırladığı Emlak Konut'u 93-80 mağlup etti.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Haldun Çoban, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş
ÇBK MERSİN: Elizabeth Williams 13, Melis Gülcar 4, Marina Marbrey 21, Maria Perez Araujo 10, Derin Kaya 9, Sinem Ataş 10, Kuanitra Holingsvorth 2, Kahlean Lafeesa Butler Copper 24
EMLAK KONUT: Feyonda Fitzgerald 2, Gizem Mürüvet Uca 4, Sehernaz Çidal 17, Allanna Smith 16, Zeynep Şevval Gül 5, Gizem Başaran Turan 4, Berfin Sertoğlu 18, Sdney Wiese 9, İlze Jakobsone 5
1'İNCİ PERİYOT: 25-13
DEVRE: 46-31
3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-49
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29'uncu haftasında ÇBK Mersin, sahasında ağırladığı Emlak Konut’u 93-80 mağlup etti. Bu mücadelenin ardından ÇBK Mersin 17'nci galibiyetini alırken; Emlak Konut 17'nci mağlubiyetini yaşadı.
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