Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Mersin
Hakemler:Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Abdullah Uğur Sarı
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kilama, Ghoulam, Maksimovic, Kerim Alıcı, Matondo, Ömer Faruk Beyaz, Sousa, Doğukan Sinik, Rivas, Strandberg
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Soner Gönül, Satka (Dk. 27 Van Drongelen), Taylan Antalyalı, Osman Çelik, Ntcham, Emre Kılınç, Holse Justesen, Raman Dirk
Gol: Dk. 3 Strandberg (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Kerim Alıcı (Atakaş Hatayspor), Dk. 41 Emre Kılınç (Yılport Samsunspor)
MERSİN
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