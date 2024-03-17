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        Hatayspor-Samsunspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Mersin'de ağırladığı Yılport Samsunspor'u 3-0 yenen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, düşme hattından uzaklaşıp üst sıralara çıkmak istediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 19:06 Güncelleme: 17.03.2024 - 19:06
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        Hatayspor-Samsunspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Mersin'de ağırladığı Yılport Samsunspor'u 3-0 yenen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, düşme hattından uzaklaşıp üst sıralara çıkmak istediklerini belirtti.

        Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir haftayı 3 puanla kapattıklarını söyledi.

        Sonucun kendileri adına sevindirici olduğunu dile getiren Demirel, şöyle konuştu:

        "Samsunspor'un iyi takım olduğunu, mücadele ettiğini, çok koştuğunu biliyorduk. Belki oyun olarak memnun olmayabiliriz ama şu dönemde puan kazanmak, kırmızı bölgeden uzaklaşıp yukarılara tırmanmak istiyoruz. Çünkü bu takım, oyuncular, mücadele bunu hak ediyor. İnşallah sezon sonuna kadar bu mücadeleyi verip Hatayspor'u hak ettiği yerde tutmaya çalışacağız."

        "Bu sene yaptığımız kadroyla kullandığımız maliyetlerle Hatayspor'un en az 2-3 yılını garanti altına aldık." diyen Demirel, "İnşallah bundan sonra da bu oyuncularla alakalı doğru planlar, projeler yapılırsa Hatayspor gelecek sezon ve ondan sonraki 2-3 sezon elindeki oyuncularla çok rahat edecektir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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