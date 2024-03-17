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        Hatayspor - Samsunspor maçının ardından

        Süper Lig'in 30'uncu haftasında Hatayspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 19:45 Güncelleme: 17.03.2024 - 19:50
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        Hatayspor - Samsunspor maçının ardından
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        Süper Lig’in 30’uncu haftasında Hatayspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Samsunspor’u 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol açıklamalarda bulundu.

        Zorlu maçta 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyleyen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, “Bizim adımıza önemli bir 3 puan aldık. Samsunspor’un iyi, mücadeleci bir takım olduğunu biliyorduk. Belki oyun olarak memnun olmayabiliriz ama biz bu dönemde puan kazanmak, kırmızı bölgeden uzaklaşıp yukarılara tırmanmak istiyoruz. Bu takım, bu mücadele bunu hak ediyor. İnşallah sezon sonuna kadar mücadele verip Hatayspor’u hak ettiği yerde bitirtmeye çalışacağız” diye konuştu.

        MARKUS GISDOL: MİLLİ ARA OYUNCULARIMA İYİ GELECEK

        Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol ise, “Bugün istediğimiz performansı gösteremedik. Özellikle ilk yarı performansımız kötüydü. Enerjimiz ve gücümüz yoktu. İkinci yarı biraz daha iyi bir performans gösterdiğimize inanıyorum. Yediğimiz basit golden sonra geri gelmeye çalıştık ama çok fazla pozisyona giremedik. Sonucunda da oyunu kaybettik. Ocak ayından bu yana oyuncularım tatil yapıp dinlememişlerdi. Bu milli aranın iyi geleceğini düşünüyorum. Oyunlarıma iyice dinlenmelerini söyledim çünkü dönüşte iyi bir performans sergileyeceklerinden şüphem yok” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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