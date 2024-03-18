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        Silifke Belediyesince toplu açılış ve iftar programı düzenlendi

        Mersin'de, Silifke Belediyesince toplu açılış ve iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 22:05 Güncelleme: 18.03.2024 - 22:05
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        Silifke Belediyesince toplu açılış ve iftar programı düzenlendi
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        Mersin'de, Silifke Belediyesince toplu açılış ve iftar programı düzenlendi.

        AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, Anıt Meydanı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, iftarda vatandaşlar ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Belediye Başkanı Sadık Altunok'un yeniden seçilmesi halinde ilçenin daha fazla tanınması adına projelerin hayata geçeceğini aktaran Nebati, bu zamana kadar olduğu gibi verilen sözleri yerine getirmeye gayret edeceklerini belirtti.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının sürdüğünü anımsatan Nebati, "Biz geceleri davul sesiyle ve telefonumuzun tıngırtılı sesiyle uyanıp sahurumuzu yapmaya, sağlam ve barış ortamında güven içerisinde yapmaya kalktığımızda orada kardeşlerimiz, bombalarla uyutulmuyor ve katlediliyorlar. Sahurda içecekleri bir damla su, akşam iftarlarını açacakları bir bardak suları yok. Bu empatiyi bizim her an hissetmemiz lazım." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından ilçede yapımı tamamlanan 30 projenin açılışı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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