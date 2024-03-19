Mersin'de kamyonet çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Bu arada, kamyonetin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kentte 17 Mart'ta bir kamyonetin çalınması ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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