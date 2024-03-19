Mersin'de kamyonet çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Mersin'de kamyonet çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Mersin'de kamyonet çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kentte 17 Mart'ta bir kamyonetin çalınması ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesinin ardından düzenlenen operasyonla kamyoneti çalan şüpheliyi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Bu arada, kamyonetin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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