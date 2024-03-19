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        Mersin'de kamyonet çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Mersin'de kamyonet çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 22:17 Güncelleme: 19.03.2024 - 22:17
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        Mersin'de kamyonet çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Mersin'de kamyonet çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kentte 17 Mart'ta bir kamyonetin çalınması ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesinin ardından düzenlenen operasyonla kamyoneti çalan şüpheliyi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Bu arada, kamyonetin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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