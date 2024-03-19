GÜNCELLEME - Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adli kontrolle salıverildi

Söz konusu adreslerde arama yapan ekipler ruhsatsız tabanca, 23 fişek, ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda örgütsel dijital materyal ele geçirdi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın yapılan adreslerde 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bu kapsamda, bazı şüphelilerin örgüte karşı muhalif gördükleri kişileri tehdit ettiğini, seçim irtibat bürolarının açılışı sırasında örgüt lehine slogan attığı ve sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

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