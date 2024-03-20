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        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, mezun olduğu okulda öğrencilerle buluştu:

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, memleketi Mersin'in Silifke ilçesinde, mezun olduğu okulda öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 13:42 Güncelleme: 20.03.2024 - 13:42
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        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, mezun olduğu okulda öğrencilerle buluştu:
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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, memleketi Mersin'in Silifke ilçesinde, mezun olduğu okulda öğrencilerle bir araya geldi.

        Gezeravcı, Atatürk Ortaokulu'nda sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

        Burada konuşan Gezeravcı, mezun olduğu okulda öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Gezeravcı, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, şöyle konuştu:

        "Sizin yaşınızdayken benim hayalimin sınırı, gökyüzünde görebildiğim uçaklardı. Bu okulumuzun emekleri, öğretmenlerimizin çabasıyla çok şükür hayal ettiğimiz yere erişme imkanı oldu. Sadece gökyüzünde uçan uçakları hayal edebiliyor, daha ötesini hayal edemiyordum. Artık devletimizin sağlam iradesi ile Türkiye Cumhuriyeti olarak uzaya da adım attık. İnşallah bundan sonra uzayın daha ötesine gideceğiz. Daha iyi yollar sizlere kısmet olsun. Yolunuz bahtınız açık olsun. Geleceğiniz parlak olsun."

        - "Astronot olmak hayalim bile değildi"

        Alper Gezeravcı, şöyle konuştu:

        "O zamanlar astronot olmak gibi bir hayalim yoktu. O zamanı geçtim, 43 yaşıma geldim. Astronot olmak hayalim bile değildi çünkü Türkiye Cumhuriyeti'mizde herhangi bir insanlı uzay görevi yapılmamıştı. Uzayla ilgili bir şey olduğunda kendi kendime 'Alper senin hayallerinin limiti gökyüzü, gökyüzünde uçan uçaklara eriştin, artık hayalinin sınırı burası'... Daha ötesini hayal etmeye hiç teşebbüs etmedim. Ne zaman ki devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mız uzaya ilk Türk vatandaşının gönderileceği kararını açıkladı, o andan itibaren bu işin hayalini kurabilmeye başladım."

        Öğrencilere önerilerde bulunan Gezeravcı, "Kendi zihninizin içinde, kendi bünyeniz içinde taşıdığınız güce her zaman güvenin. Bir şeyi birinci denemenizde başaramıyor olabilirsiniz hiç önemi yok. Artık başarısızlıklardan da bir şey öğrenebildiğimizin bilincinde olun yeterli. Moral motivasyonunuz bozulmasın. Sizin önünüzdeki en büyük engel, yapabileceğiniz halde size bir şey yapamayacağınızı söyleyen insanlardır ve moralsizliktir. Başarısızlıktan moralsizliğe geçmeye hiç gerek yok." dedi.

        Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok da Alper Gezeravcı'nın öğrencilerle buluşmasından çok mutlu olduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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