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        Tarsus'ta şehit aileleri ve gazilere iftar verildi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 12:37 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:37
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        Tarsus'ta şehit aileleri ve gazilere iftar verildi
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu.

        Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, ilçede bir restoranda düzenlenen iftara katılan şehit aileleri ve gazilere teşekkür etti.

        Programda şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Akyüz, ailelerin taleplerini dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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