Babacan: 70 yaşında, 80 yaşındaki emeklilerin ağladığına şahit oluyorum

DEVAPartisi Genel Başkanı Ali Babacan, "16 milyon emeklimiz, tarihimizde görülmemiş bir sıkıntıyla karşı karşıya. 70 yaşında, 80 yaşındaki emeklilerin ağladığına şahit oluyorum. 'Geçinemiyoruz, kirayı ödedikten sonra temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyoruz. Komşuya, ele muhtaç hale geldik' diyorlar" dedi.

Adana'dan kara yolu ile Mersin'e geçen Ali Babacan, Kuyuluk çıkışında DEVA Partisi teşkilatı ve partililerce karşılandı. Burada konuşan Babacan, "DEVA Partisi, 81 ilde adaylarıyla, logosuyla seçime giriyor. Yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Adaylarımızın mevcut başkanlardan daha iyi yapacağını iddia ediyoruz, kadrolarımıza güveniyoruz. Bu seçim aynı zamanda hükümete güven oylaması niteliği taşıyacak. Millet olarak hükümetten memnun muyuz, değil miyiz? Sandıktan çıkacak olan sadece belediye başkanları ve meclis üyeleri olmayacak. Sandıktan çıkan aynı zamanda hükümete mesaj olacak. Türkiye'nin dört bir yanında geziyoruz, otobüsten indiğimizde de etrafımızı ilk emekliler sarıyor. 16 milyon emeklimiz, tarihimizde görülmemiş bir sıkıntıyla karşı karşıya. 70 yaşında, 80 yaşındaki emeklilerin ağladığına şahit oluyorum. 'Geçinemiyoruz, kirayı ödedikten sonra temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyoruz. Komşuya, ele muhtaç hale geldik' diyorlar. Son 4-5 yıldır enflasyonu olduğundan düşük gösteriyorlar. Gerçek enflasyon yüzde 130 iken, TÜİK yüzde 60 olarak açıklıyor. Emeklilerin maaşı o uydurulmuş enflasyona oranında artıyor" dedi.

'FAİZ TAM 14 KATI'

2024 yılı ödeneklerinde faiz ödemelerinin 1 trilyon 254 milyar lira olduğunu söyleyen Babacan, "Tarıma verilen destek, 91 milyar lira. Türkiye'de tarımla uğraşan milyonlarca çiftçiye verilen destek 91 milyar lira, faize verilen 1 trilyon 254 milyar lira. Tam 14 katı. Bir de 1 trilyon lira kur farkı ödediler. Hazine'de para olmayınca Merkez Bankası karşılıksız para basarak ödedi" diye konuştu.

'İKTİDAR, GAZZE KONUSUNDA NE YAPTI'

Babacan, dış politikaya yönelik de "Gazze'de bugüne kadar 30 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bunların 3'te 2'si kadın ve çocuk. Herkes artık yapılanları soykırımı olarak değerlendiriyor. Yiyecek kuyruğunda bekleyenleri silahla vurdular, 112 kişi vefat etti; yüzlerce insan yaralandı. Yine başka yiyecek kuyruğunda bekleyenlere saldırdılar; orada da onlarca ölü var. Peki, şu andaki iktidar Gazze konusunda ne yaptı? Bir ambargo bile uygulayamadılar. Karşımızda her gün sıkıntıların daha da fazlalaştığı bir tablo var. Ama bu tabloya bakıp da umutsuzluğa kapılanlardan değiliz. Bu büyük ve güzel ülke, en doğru kadrolarla, en yüksek standartlara yükselecek kabiliyettedir" dedi.