Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Babacan: 70 yaşında, 80 yaşındaki emeklilerin ağladığına şahit oluyorum

        DEVAPartisi Genel Başkanı Ali Babacan, "16 milyon emeklimiz, tarihimizde görülmemiş bir sıkıntıyla karşı karşıya.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 14:46 Güncelleme: 20.03.2024 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babacan: 70 yaşında, 80 yaşındaki emeklilerin ağladığına şahit oluyorum
        ABONE OL
        ABONE OL

        DEVAPartisi Genel Başkanı Ali Babacan, "16 milyon emeklimiz, tarihimizde görülmemiş bir sıkıntıyla karşı karşıya. 70 yaşında, 80 yaşındaki emeklilerin ağladığına şahit oluyorum. 'Geçinemiyoruz, kirayı ödedikten sonra temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyoruz. Komşuya, ele muhtaç hale geldik' diyorlar" dedi.

        Adana'dan kara yolu ile Mersin'e geçen Ali Babacan, Kuyuluk çıkışında DEVA Partisi teşkilatı ve partililerce karşılandı. Burada konuşan Babacan, "DEVA Partisi, 81 ilde adaylarıyla, logosuyla seçime giriyor. Yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Adaylarımızın mevcut başkanlardan daha iyi yapacağını iddia ediyoruz, kadrolarımıza güveniyoruz. Bu seçim aynı zamanda hükümete güven oylaması niteliği taşıyacak. Millet olarak hükümetten memnun muyuz, değil miyiz? Sandıktan çıkacak olan sadece belediye başkanları ve meclis üyeleri olmayacak. Sandıktan çıkan aynı zamanda hükümete mesaj olacak. Türkiye'nin dört bir yanında geziyoruz, otobüsten indiğimizde de etrafımızı ilk emekliler sarıyor. 16 milyon emeklimiz, tarihimizde görülmemiş bir sıkıntıyla karşı karşıya. 70 yaşında, 80 yaşındaki emeklilerin ağladığına şahit oluyorum. 'Geçinemiyoruz, kirayı ödedikten sonra temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyoruz. Komşuya, ele muhtaç hale geldik' diyorlar. Son 4-5 yıldır enflasyonu olduğundan düşük gösteriyorlar. Gerçek enflasyon yüzde 130 iken, TÜİK yüzde 60 olarak açıklıyor. Emeklilerin maaşı o uydurulmuş enflasyona oranında artıyor" dedi.

        'FAİZ TAM 14 KATI'

        2024 yılı ödeneklerinde faiz ödemelerinin 1 trilyon 254 milyar lira olduğunu söyleyen Babacan, "Tarıma verilen destek, 91 milyar lira. Türkiye'de tarımla uğraşan milyonlarca çiftçiye verilen destek 91 milyar lira, faize verilen 1 trilyon 254 milyar lira. Tam 14 katı. Bir de 1 trilyon lira kur farkı ödediler. Hazine'de para olmayınca Merkez Bankası karşılıksız para basarak ödedi" diye konuştu.

        'İKTİDAR, GAZZE KONUSUNDA NE YAPTI'

        Babacan, dış politikaya yönelik de "Gazze'de bugüne kadar 30 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bunların 3'te 2'si kadın ve çocuk. Herkes artık yapılanları soykırımı olarak değerlendiriyor. Yiyecek kuyruğunda bekleyenleri silahla vurdular, 112 kişi vefat etti; yüzlerce insan yaralandı. Yine başka yiyecek kuyruğunda bekleyenlere saldırdılar; orada da onlarca ölü var. Peki, şu andaki iktidar Gazze konusunda ne yaptı? Bir ambargo bile uygulayamadılar. Karşımızda her gün sıkıntıların daha da fazlalaştığı bir tablo var. Ama bu tabloya bakıp da umutsuzluğa kapılanlardan değiliz. Bu büyük ve güzel ülke, en doğru kadrolarla, en yüksek standartlara yükselecek kabiliyettedir" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da
        Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal cinayetinde kan donduran gerekçeli karar!
        Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal cinayetinde kan donduran gerekçeli karar!
        Eros'un katiline verilen cezayla ilgili flaş gelişme!
        Eros'un katiline verilen cezayla ilgili flaş gelişme!
        Mirliva Muhittin'i canlandırdı
        Mirliva Muhittin'i canlandırdı
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Başbakan kadın muhabiri kameralar önünde itti!
        Başbakan kadın muhabiri kameralar önünde itti!
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Trafikte "50 tane dosyam var" tehdidi
        Trafikte "50 tane dosyam var" tehdidi
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Tayyargillerin şirketine kayyım olarak atanmıştı! Acı haber!
        Tayyargillerin şirketine kayyım olarak atanmıştı! Acı haber!
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        30 yıl sonra buldu
        30 yıl sonra buldu
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Motosiklet satışları otomobili solladı
        Motosiklet satışları otomobili solladı

        Benzer Haberler

        Bakan Kacır: Tarım teknolojilerinde sağladığımız Ar-Ge teşviki 2,4 milyar l...
        Bakan Kacır: Tarım teknolojilerinde sağladığımız Ar-Ge teşviki 2,4 milyar l...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Mersin Agropark'ın açılışında konuştu:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Mersin Agropark'ın açılışında konuştu:
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, mezun olduğu okulda öğrencilerle buluş...
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, mezun olduğu okulda öğrencilerle buluş...
        Tarsus'ta şehit aileleri ve gazilere iftar verildi
        Tarsus'ta şehit aileleri ve gazilere iftar verildi
        Mersin'de tarihi eser niteliğinde 23 obje ele geçirildi
        Mersin'de tarihi eser niteliğinde 23 obje ele geçirildi
        Mersin'de kamyonet çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Mersin'de kamyonet çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı