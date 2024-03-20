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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 20:18 Güncelleme: 20.03.2024 - 20:18
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Murat Ciner, Ozan Gönen, Metehan Alaçam

        ÇBK Mersin: Williams 16, Melis Gülcan 8, Cournelius 8, Araujo 4, Sinem Ataş 17, Kiss 20, Derin Yaya 13, Meltem Avcı 2

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 13, McCowan 19, Meltem Yıldızhan 2, Hartley 11, Vanloo 18, Büşra Akbaş 9, Sude Yılmaz 13, İnci Güçlü, Harrigan 14,

        1. Periyot: 19-22

        Devre: 47-53

        3. Periyot: 68-68

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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