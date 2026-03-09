Canlı
        Mersin Haberleri

        Mersin'de "markette bebeğin yüzüne zarar verildiği" iddiasına soruşturma başlatıldı

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Mezitli ilçesindeki markette bir kadının, pusetteki bebeğe zarar verdiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 21:12
        Mersin'de "markette bebeğin yüzüne zarar verildiği" iddiasına soruşturma başlatıldı

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Mezitli ilçesindeki markette bir kadının, pusetteki bebeğe zarar verdiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

        Başsavcılık, Atatürk Mahallesi'ndeki markette bir kadının, alışveriş yapan annesinin yanında pusette duran bebeğin yüzüne eliyle zarar verdiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan video üzerine açıklama yaptı.

        Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

