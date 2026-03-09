Canlı
        Basketbol: 14 Yaş Altı Anadolu Şampiyonası

        Basketbol: 14 Yaş Altı Anadolu Şampiyonası

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından organize edilen Basketbol 14 Yaş Altı Anadolu Şampiyonası'nın Mersin etabı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 19:54
        Basketbol: 14 Yaş Altı Anadolu Şampiyonası

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından organize edilen Basketbol 14 Yaş Altı Anadolu Şampiyonası'nın Mersin etabı başladı.


        Yenişehir ilçesindeki Servet Tazegül ve Edip Buran spor salonlarında düzenlenen şampiyonaya, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Mersin, Diyarbakır, Elazığ, Konya, Batman, Sakarya ve İzmir'den 16 kulüp katılıyor.

        Mersin ve Samsun'da erkekler branşında yapılan şampiyona, 13 Mart Cuma günü oynanacak final müsabakalarının ardından sona erecek.




        - 4 takım Türkiye Şampiyonası'na gidecek

        TBF Temsilcisi Filiz Öget, AA muhabirine, müsabakaların heyecan dolu anlara sahne olduğunu söyledi.

        Takımların eleme maçlarında sporcu taraması yapma şansı yakaladığını anlatan Öget, şunları kaydetti:

        "Sekiz takım son gün final oynayacak ve 4 takımımız Türkiye Şampiyona'sına gitmeye hak kazanacak. Bu yaş grubu çok önemli. Kurumsal basketbol takımlarının antrenörleri, idarecileri, menajerleri bu turnuvayı seyrediyorlar. Yetenekli buldukları oyuncuyu kendi bünyelerine katmaya çalışıyorlar. Bu onlar için büyük bir fırsat."

