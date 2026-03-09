KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Tarsus Kaymakamı Akyüz'e ziyaret
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ile bir araya geldi.
Giriş: 09.03.2026 - 11:28 Güncelleme:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ile bir araya geldi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Tatar, Akyüz'ü makamında ziyaret etti.
Ziyarette, KKTC Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay ve Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevfik Odman da yer aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri