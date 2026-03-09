Mersin'de 19 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Mersin'de hakkında 19 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 19 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.D'nin saklandığı ikameti tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

