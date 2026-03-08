Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de TDSF "Karayip Danslar-Salsa 3. Etap" yarışması yapıldı

        Mersin'de Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) tarafından "Karayip Danslar-Salsa 3. Etap" yarışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 22:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de TDSF "Karayip Danslar-Salsa 3. Etap" yarışması yapıldı

        Mersin'de Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) tarafından "Karayip Danslar-Salsa 3. Etap" yarışması gerçekleştirildi.

        Yarışma, 7-8 Mart tarihlerinde 81 ilden yaklaşık 850 sporcunun katılımıyla Edip Buran Spor Salonu'nda düzenlendi.

        Sporcular, "minikler", "çocuklar", "yıldızlar", "gençler", "yetişkinler" ve "büyükler" kategorilerinde bireysel ve çift olarak yarışmada mücadele etti.

        - "Bu sezonun en çok katılım olan yarışması"

        Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Barış Korkmaz, AA muhabirine, federasyon olarak Mersin'de ilk kez yarışma organize ettiklerini belirtti.

        Federasyonun 20. yılı etkinlikleri kapsamında önemli yarışmalar düzenlediklerini ifade eden Korkmaz, "Yarışma çok coşkulu geçiyor. Bu sezonun en çok katılım olan yarışması. Ortalama 850 sporcunun katıldığı bir yarışma. Mersin'de çok güzel bir potansiyel olduğunu gördük." dedi.

        Korkmaz, yarışmaları organize ederken önceliklerini geçmişte yarışma yapılmayan illere verdiklerini belirtti.

        Türkiye Dans Sporları Federasyonu Mersin Temsilcisi Hüseyin Deniz Randa da organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını söyledi.

        Randa, sporcular, antrenörler ve aileler ile yarışmanın şehir dışından yoğun katılımla gerçekleştiğini kaydederek, "Şehir dışından buraya yaklaşık 1500 kişi geldi. Eksiksiz bir şekilde tamamladık yarışmamızı. Çok ciddi bir emek var." diye konuştu.

        Partneri Sude Gökbel ile yarıştıkları "çift yetişkinler" kategorisinde birincilik elde eden dans sporcusu Eyüp Yiğit Yalçın da yarışma için Adana'dan geldiklerini belirtti.

        Uzun zamandır yarışma için hazırlandıklarını ifade eden Yalçın, "Bu yarışma için çok çalıştık ve çaba sarf ettik. İki günlük emeğimizin sonunda da burada şampiyon olduk." dedi.

        Yarışmaya İzmir'den katılan ve partneri ile üçüncülük elde eden Addo Emanuel ise "Benim için dans bir terapi gibi. Enerjim olmadığında, stresli ya da mutsuz olduğumda benim için dans bunlardan uzaklaşma yolu. Başarılı olmak için emek vermeniz gerekiyor ve biz de saatlerce çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        90+5'te hayata döndü!
        90+5'te hayata döndü!
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?

        Benzer Haberler

        Mersin'de "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" tamamlandı
        Mersin'de "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" tamamlandı
        Akdeniz'de Ramazan bereketi iftar sofrasında paylaşıldı
        Akdeniz'de Ramazan bereketi iftar sofrasında paylaşıldı
        Mersin'de Dünya Kadınlar Günü'nde bisiklet turu düzenlendi
        Mersin'de Dünya Kadınlar Günü'nde bisiklet turu düzenlendi
        Mersin'de camide çıkan yangın hasara yol açtı
        Mersin'de camide çıkan yangın hasara yol açtı
        Mersin'de 6 Şubat depremleri sonrası 86 yeni okul inşa edildi
        Mersin'de 6 Şubat depremleri sonrası 86 yeni okul inşa edildi
        Akkuyu NGS'de Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi
        Akkuyu NGS'de Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi