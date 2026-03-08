Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" tamamlandı

        Mersin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 19:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" tamamlandı

        Mersin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" tamamlandı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının kadınları spora ve sosyal hayata teşvik etmek amacıyla 81 ilde "Evde, işte, filede, Türk kadını her yerde" sloganıyla hayata geçirdiği turnuvanın final müsabakaları Mersinli Ahmet Spor Salonu'nda yapıldı.

        Turnuvada aralarında öğrenci, ev kadınları da olan çeşitli mesleklerdeki kadınlardan oluşan 7 takım mücadele etti.

        Finalde Mersin Barosu Voleybol Takımı'nı mağlup eden Gençlik ve Spor Voleybol Takımı turnuvayı şampiyon tamamlarken, Mersin Kız Yurdu öğrencilerinden oluşan takım ise 3. oldu.

        Turnuvada dereceye giren takımlara kupa, sporculara da madalya verildi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca kentte düzenlenen turnuva dün yapılan müsabakalarla başlamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?

        Benzer Haberler

        Akdeniz'de Ramazan bereketi iftar sofrasında paylaşıldı
        Akdeniz'de Ramazan bereketi iftar sofrasında paylaşıldı
        Mersin'de Dünya Kadınlar Günü'nde bisiklet turu düzenlendi
        Mersin'de Dünya Kadınlar Günü'nde bisiklet turu düzenlendi
        Mersin'de camide çıkan yangın hasara yol açtı
        Mersin'de camide çıkan yangın hasara yol açtı
        Mersin'de 6 Şubat depremleri sonrası 86 yeni okul inşa edildi
        Mersin'de 6 Şubat depremleri sonrası 86 yeni okul inşa edildi
        Akkuyu NGS'de Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi
        Akkuyu NGS'de Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi
        Mersin'de eğitim yatırımları sürüyor Deprem riski dolayısıyla yıkılan okull...
        Mersin'de eğitim yatırımları sürüyor Deprem riski dolayısıyla yıkılan okull...