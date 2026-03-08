Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de 6 Şubat depremleri sonrası 86 yeni okul inşa edildi

        Mersin'de 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından 86 yeni okul inşa edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 12:47
        AK Parti Mersin İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında kentte dayanıksız oldukları belirlenen 1469 derslikli 114 okul yıkıldı.

        Eğitim yatırımları kapsamında 1564 derslikli 86 yeni okulun inşa edildiği kentte, 2 spor salonu da hizmete açıldı.

        Yapım, hazırlık ve ihale süreçleri devam eden 52 yeni okulun daha açılmasının planlandığı kentte, yatırımların tamamlanmasıyla 139 okul ve 2 bin 716 derslik eğitim öğretimin hizmetine sunulmuş olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

