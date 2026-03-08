Canlı
        Mersin Haberleri

        Mersin'de çiçek açan erik ağaçları havadan görüntülendi

        Mersin'in Mut ilçesinde çiçek açmasıyla beyaza bürünen erik ağaçları dronla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Mersin'de çiçek açan erik ağaçları havadan görüntülendi

        Mersin'in Mut ilçesinde çiçek açmasıyla beyaza bürünen erik ağaçları dronla kaydedildi.

        Yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçede, açık alanda yetiştirilen erik ağaçları havaların ısınmasıyla çiçeklendi.

        Göksu Mahallesi Kıravga mevkisindeki bahçeler, açan çiçeklerle beyaza büründü.

        Erik ağaçlarının güzel görüntüsü dronla havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

