        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Anamur Belediye Başkanı Deniz, tarım işçisi kadınları ziyaret etti

        Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tarım işçisi kadınlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 17:57 Güncelleme:
        Anamur Belediye Başkanı Deniz, tarım işçisi kadınları ziyaret etti

        Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tarım işçisi kadınlarla bir araya geldi.


        Deniz, beraberindeki meclis üyeleriyle çilek seralarında çalışan kadınları ziyaret etti.


        Kadınlarla sohbet eden ve onlara çeşitli hediyeler veren Deniz, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.


        Daha sonra Deniz, Anamur Kadın Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşe katıldı ve Muşurup Sanat Sokağı'nda açılan resim sergisini ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

