Anamur Belediye Başkanı Deniz, tarım işçisi kadınları ziyaret etti

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tarım işçisi kadınlarla bir araya geldi.





Deniz, beraberindeki meclis üyeleriyle çilek seralarında çalışan kadınları ziyaret etti.





Kadınlarla sohbet eden ve onlara çeşitli hediyeler veren Deniz, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.





Daha sonra Deniz, Anamur Kadın Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşe katıldı ve Muşurup Sanat Sokağı'nda açılan resim sergisini ziyaret etti.



