        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Giriş: 07.03.2026 - 12:42
        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Topsakaloğlu, mesajında, kadınların hayatın tüm alanında her türlü fedakarlığı gösterdiğini belirtti.

        Geleceğin inşasında kadınların önemli sorumluluk üstlendiğini kaydeden Topsakaloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Toplumun yapısını güçlendiren, şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsuru ve toplumun temel taşı olan Türk kadını ve annesi, her zaman özverinin, sevginin kaynağı olmuştur. Türk kadınları, bu toprakların vatan kılınması adına eşsiz mücadeleler vermiş, vatan, bayrak ve millet sevdasıyla yetiştirdikleri evlatlarını cepheye göndermekle kalmamış, aynı zamanda gerektiğinde düşmana karşı kendileri de savaşmış ve İstiklal Savaşı'mızda cephe gerisinin kahramanı olmuşlardır."

        Topsakaloğlu, her alanda başarılı çalışmalar yapan kadınların sayısının artmasının kendileri için büyük bir övünç kaynağı olduğunu belirterek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

