Mersin Müftüsü Mustafa Topal'dan Bozyazı Müftülüğüne ziyaret

Mersin Müftüsü Mustafa Topal, Bozyazı Müftülüğünü ziyaret etti. Topal, ilçedeki programı kapsamında Bozyazı Müftüsü Yakup Avcı ve müftülük çalışanlarıyla görüştü. İlçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Topal, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sunulmasının önemli olduğunu belirtti. Ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.