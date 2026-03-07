Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Anamur'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi

        Mersin'in Anamur ilçesinde kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.

        Giriş: 07.03.2026 - 15:50
        Anamur'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi

        Mersin'in Anamur ilçesinde kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.

        Anamur Sosyal Hizmet Merkezi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kent meydanında stant açtı.

        Etkinlikte, kadınlara yönelik şiddetle mücadele konularıyla KADES hakkında bilgi verildi.

