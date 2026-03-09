Mersin'de iş yerinde kaçak tütün ürünleri ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
Mersin'de kaçak 108 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 267 kilogram tütün ele geçirilen iş yerinin sahibi gözaltına alındı.
Giriş: 09.03.2026 - 11:26 Güncelleme:
Mersin'de kaçak 108 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 267 kilogram tütün ele geçirilen iş yerinin sahibi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yenişehir ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenlendi.
Adreste 108 bin makaron, 267 kilogram tütün ve 1355 elektronik sigara ele geçirildi.
İş yeri sahibi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri