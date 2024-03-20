ÇBK Mersin- Galatasaray: 88-99
SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Murat Ciner, Ozan Gönen, Metehan AlaçamÇBK MERSİN: Williams 16, Kiss 20, Melis Gülcan 8, Cournelius 8, Araujo 4, Derin Yaya 13, Sinem Ataş 17, Meltem Avcı 2.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Murat Ciner, Ozan Gönen, Metehan Alaçam
ÇBK MERSİN: Williams 16, Kiss 20, Melis Gülcan 8, Cournelius 8, Araujo 4, Derin Yaya 13, Sinem Ataş 17, Meltem Avcı 2.
GALATASARAY: Smith 13, Büşra Akbaş 9, Sude Yılmaz 13, İnci Güçlü, Mccovan 19, Harrıgan 14, Meltem Yıldızhan 2, Hartley 11, Vanloo 18
1'İNCİ PERİYOT: 19-22
DEVRE: 47-53
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-68
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 30’uncu haftasında ÇBK Mersin, Galatasaray'a 99-88 kaybetti.
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