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        ÇBK Mersin- Galatasaray: 88-99

        SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Murat Ciner, Ozan Gönen, Metehan AlaçamÇBK MERSİN: Williams 16, Kiss 20, Melis Gülcan 8, Cournelius 8, Araujo 4, Derin Yaya 13, Sinem Ataş 17, Meltem Avcı 2.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 19:56 Güncelleme: 20.03.2024 - 19:56
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        ÇBK Mersin- Galatasaray: 88-99
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        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Murat Ciner, Ozan Gönen, Metehan Alaçam

        ÇBK MERSİN: Williams 16, Kiss 20, Melis Gülcan 8, Cournelius 8, Araujo 4, Derin Yaya 13, Sinem Ataş 17, Meltem Avcı 2.

        GALATASARAY: Smith 13, Büşra Akbaş 9, Sude Yılmaz 13, İnci Güçlü, Mccovan 19, Harrıgan 14, Meltem Yıldızhan 2, Hartley 11, Vanloo 18

        1'İNCİ PERİYOT: 19-22

        DEVRE: 47-53

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-68

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi 30’uncu haftasında ÇBK Mersin, Galatasaray'a 99-88 kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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