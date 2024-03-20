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        Gülnar'da sulama suyu projesinde ilk kazma vuruldu

        Mersin'in Gülnar ilçesinde uzunluğu 10 kilometreyi bulacak sulama suyu projesinde ilk kazma vuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 18:48 Güncelleme: 20.03.2024 - 18:48
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        Gülnar'da sulama suyu projesinde ilk kazma vuruldu
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde uzunluğu 10 kilometreyi bulacak sulama suyu projesinde ilk kazma vuruldu.

        Gülnar Belediyesi tarafından Kuskan Mahallesi'nde sulama suyu projesinin temeli törenle atıldı.

        Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı, burada yaptığı konuşmada, emeği geçen herkese teşekkür ederek ve en kısa zamanda boruların döşenip suyun akacağını söyledi.

        İlçe Müftüsü Yusuf Kaya'nın yaptığı duanın ardından kurdele kesilerek ilk kazma vuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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