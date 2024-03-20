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        Alper Gezeravcı, Silifke'de hemşehrileri ile buluşup, öğrencilerle sohbet etti

        TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Mersin'in Silifke ilçesini ziyaret edip, hemşehrileri ile buluştu; 1990-1993 yılları arasında eğitim gördüğü Atatürk Ortaokulu'nda da öğrenciler ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 17:45 Güncelleme: 20.03.2024 - 17:50
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        Alper Gezeravcı, Silifke'de hemşehrileri ile buluşup, öğrencilerle sohbet etti
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        TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Mersin'in Silifke ilçesini ziyaret edip, hemşehrileri ile buluştu; 1990-1993 yılları arasında eğitim gördüğü Atatürk Ortaokulu'nda da öğrenciler ile bir araya geldi.

        Silifke ilçesine gelen Alper Gezeravcı, Atatürk Ortaokulu bahçesinde Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Sadık Altunok, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, öğrenciler ve akrabaları tarafından karşılandı. Büyük ilgi gören ve bahçede toplanan öğrenciler ile sohbet eden Gezeravcı, "Sizin yaşınızdayken, bu okulda, yukarıdaki şubelerde orta 1, 2 ve 3. sınıfı okudum. O zamanlar en büyük hayalim gökyüzünde görebildiğim uçaklardı. Bu okulumuz sayesinde ve öğretmenlerimizin de büyük çabası ile çok şükür hayal ettiğim yere ulaştım. Sadece gökyüzünde uçan uçakları hayal edebiliyor, daha ötesini hayal edemiyordum. Artık devletimizin sağlam iradesi ile Türkiye Cumhuriyeti olarak uzaya da adım attık. İnşallah bundan sonra uzayın daha ötesine gideceğiz. Daha iyi yollar sizlere kısmet olsun. Yolunuz bahtınız açık olsun. Geleceğiniz parlak olsun" dedi.

        'ASTRONOT OLMAK HAYALİM BİLE DEĞİLDİ'

        O dönemlerde astronot olabilmeyi dahi hayal edemediğini belirten Gezeravcı, "Astronot olmak hayalim bile değildi. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde herhangi bir insanlı uzay görevi yapılmamıştı. Uzayla ilgili bir şey olduğunda kendi kendime Alper, senin hayallerinin limiti gökyüzü. Gökyüzünde uçan uçaklara eriştin; artık hayalinin sınırı burası. Daha ötesini hayal etmeye hiç teşebbüs etmedim. Ne zaman ki devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, uzaya ilk Türk vatandaşının gönderileceği kararını açıkladı; o andan itibaren bu işin hayalini kurabilmeye başladım" diye konuştu.

        'EN BÜYÜK ENGEL MORALSİZLİKTİR'

        Öğrencilere önerilerde de bulunan Gezeravcı, "Kendi zihninizin içinde, kendi bünyeniz içinde taşıdığınız güce her zaman güvenin. Bir şeyi, birinci denemenizde başaramıyor olabilirsiniz; hiç önemi yok. Artık başarısızlıklardan da bir şey öğrenebildiğimizin bilincinde olun yeterli. Moral, motivasyonunuz bozulmasın. Sizin önünüzdeki en büyük engel, yapabileceğiniz halde size bir şey yapamayacağınızın söyleyen insanlardır ve moralsizliktir. Başarısızlıktan moralsizliğe geçmeye hiç gerek yok" dedi.

        SINIF ÖĞRETMENİ İLE BULUŞTU

        1990-1993 yılları arasında Atatürk Ortaokulu'nda eğitim gördüğünü söyleyen Gezeravcı, sınıf öğretmeni Mukaddes Karaca ile de görüşerek elini öptü.

        Belediye Başkanı Sadık Altunok, Silifke'nin öz evladı, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile her zaman gurur duyduklarını belirterek, ziyaretten dolayı mutlu oldukları dile getirdi. Altunok, Gezeravcı'nın kullandığı savaş uçaklarından birini Silifke'ye getirerek doğup, büyüdüğü Sayağzı Mahallesi'nde sergileyeceklerini, ismini de bu alanda yaşatacaklarını duyurdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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