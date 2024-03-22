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        Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

        Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan "evde paketleme işiyle para kazanma" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 08:24 Güncelleme: 22.03.2024 - 08:24
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        Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
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        Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan "evde paketleme işiyle para kazanma" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden "evde paketleme işi yaparak para kazanma" vaadiyle "güvence bedeli" adı altında para toplayıp dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda19 şüphelinin kimlikleri teslim edildi.

        Mersin'in de aralarında olduğu 7 ildeki adreslere düzenlenen operasyonda 15 zanlı yakalandı.

        Aramalarda ele geçirilen çeşitli dijital materyaller inceleyeme alındı.

        Polis, adresinde bulunamayan 4 şüpheliyi arıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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