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        Otomobilde boğazı kesilerek öldürüldü

        MERSİN'in Gülnar ilçesinde Metin S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 21:45 Güncelleme: 21.03.2024 - 21:45
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        Otomobilde boğazı kesilerek öldürüldü
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        MERSİN'in Gülnar ilçesinde Metin S., park halindeki otomobilde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

        İlçeye bağlı Büyükeceli Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde park halindeki bir otomobilin şoför koltuğunda bir kişiyi hareketsiz halde gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, otomobilin şoför koltuğunda oturan kişinin boğazı kesilerek öldürüldüğünü tespit etti. Yapılan araştırmada ölen kişinin Metin S. olduğu belirlendi. Ceset, incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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