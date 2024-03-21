Otomobilde boğazı kesilerek öldürüldü

MERSİN'in Gülnar ilçesinde Metin S., park halindeki otomobilde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Büyükeceli Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde park halindeki bir otomobilin şoför koltuğunda bir kişiyi hareketsiz halde gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, otomobilin şoför koltuğunda oturan kişinin boğazı kesilerek öldürüldüğünü tespit etti. Yapılan araştırmada ölen kişinin Metin S. olduğu belirlendi. Ceset, incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.